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На Урале экс-менеджера банка осудили за кражу денег у пенсионерки

Она извинилась перед женщиной, пообещала возместить ущерб и продолжила воровать.

В Верхней Пышме Свердловской области бывшей сотруднице банка вынесли приговор за хищение у пенсионерки более 340 тыс. рублей. Об этом сообщает облпрокуратура.

По данным следствия, в августе 2022 года пожилая женщина обратилась в банк для оформления вклада. Помощь ей предложила старший менеджер, родившаяся в 1991 году. Используя данные её банковской карты и код-пароль из смс, она вошла на своём телефоне в в личный кабинет пострадавшей, изменила номера телефона, привязанный к услуге «Мобильный банк», и затем в августе и сентябре потратила со счетов пенсионерки более 197 тысяч рублей.

Однако о подозрительных операциях стало известно департаменту кибербезопасности банка. Факт кражи раскрылся. Деньги вернули пострадавшей. Однако сотрудница банка принесла пенсионерке извинения и пообещала возместить ущерб, если та не будет обращаться в полицию. И потом похитила ещё более 153 тысяч рублей.

Наконец, суд вынес обвиняемой приговор. Ей назначено полтора года принудительных работ, при этом из её зарплаты будут удерживать 10% в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.