На Урале экс-менеджера банка осудили за кражу денег у пенсионерки

По данным следствия, в августе 2022 года пожилая женщина обратилась в банк для оформления вклада. Помощь ей предложила старший менеджер, родившаяся в 1991 году. Используя данные её банковской карты и код-пароль из смс, она вошла на своём телефоне в в личный кабинет пострадавшей, изменила номера телефона, привязанный к услуге «Мобильный банк», и затем в августе и сентябре потратила со счетов пенсионерки более 197 тысяч рублей.