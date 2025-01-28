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В Краснодаре полиция проверяет информацию о минировании нескольких школ

В Краснодаре полиция проверяет информацию о минировании нескольких местных школ. Данная мера стала ответом на распространившиеся в Сети сообщения с угрозами.

27 января в анонимном Телеграм-канале «Красный Краснодар» появилась публикация, согласно которой в ряде учебных заведений якобы заложили взрывные устройства с таймером на 11:47. Также в сообщении неизвестные обратились к главе Краснодарского края. Они потребовали у губернатора денежный выкуп за спасение нескольких школьников.

Помимо этого, сама публикация подкреплялась телефонными номерами и ссылкой, переводящей на прямой эфир.

Информацию об угрозах зарегистрировали в краснодарской полиции. Правоохранительные органы уже проводят надзорные мероприятия, сообщил «Ъ-Кубань».