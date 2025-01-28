Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте группа молодых парней избила медицинских работников прямо в больнице

Vaib.uz (Узбекистан. 28 января). В Шайхантахурском районе столицы произошёл возмутительный инцидент. Группа молодых людей напала на врачей прямо в больнице, причинив им телесные повреждения.

Источник: Reuters

Как стало известно журналистам телеканала «Миллий», в больницу обратился молодой пациент, которого сопровождали его друзья. Между ними и медицинским персоналом произошёл конфликт, переросший в агрессию. В результате трое обвиняемых избили врачей, нанеся травмы различной степени тяжести.

На днях суд по уголовным делам Шайхантахурского района завершил рассмотрение дела и огласил приговор. Обвиняемые были признаны виновными в совершении преступления по пункту «а» части третьей статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство). Каждому из них назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Почему это недопустимо?

Медицинские работники каждый день борются за здоровье своих пациентов, но вместо благодарности часто сталкиваются с насилием. Это не просто нарушение закона, но и посягательство на нормы морали и уважения к людям, которые трудятся ради спасения жизней.

Если вы считаете, что медицинский персонал относится к вам некорректно или проявляет неуважение, это не повод для агрессии. В подобных ситуациях стоит обращаться в соответствующие органы, а не решать вопрос с помощью насилия.

медицина