В Ташкенте группа молодых парней избила медицинских работников прямо в больнице

Как стало известно журналистам телеканала «Миллий», в больницу обратился молодой пациент, которого сопровождали его друзья. Между ними и медицинским персоналом произошёл конфликт, переросший в агрессию. В результате трое обвиняемых избили врачей, нанеся травмы различной степени тяжести.
На днях суд по уголовным делам Шайхантахурского района завершил рассмотрение дела и огласил приговор. Обвиняемые были признаны виновными в совершении преступления по пункту «а» части третьей статьи 277 Уголовного кодекса (хулиганство). Каждому из них назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы.
Почему это недопустимо?
Медицинские работники каждый день борются за здоровье своих пациентов, но вместо благодарности часто сталкиваются с насилием. Это не просто нарушение закона, но и посягательство на нормы морали и уважения к людям, которые трудятся ради спасения жизней.
Если вы считаете, что медицинский персонал относится к вам некорректно или проявляет неуважение, это не повод для агрессии. В подобных ситуациях стоит обращаться в соответствующие органы, а не решать вопрос с помощью насилия.