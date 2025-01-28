В Омской области задержали подростка с поддельными номерами на машине

В ходе проверки выяснилось, что на автомобиле установлены поддельные регистрационные номера, а сам ВАЗ был ранее снят с учета после продажи. Подросток отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, несмотря на приглашение его матери, которая была вызвана на место.