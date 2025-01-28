Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области задержали подростка с поддельными номерами на машине

Автомобиль был отправлен на спецстоянку.

Источник: Om1 Омск

В селе Красноярка Омского района сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21093, за рулем которого находился 16-летний подросток. Молодой человек, не имеющий водительских прав, также был пьян.

В ходе проверки выяснилось, что на автомобиле установлены поддельные регистрационные номера, а сам ВАЗ был ранее снят с учета после продажи. Подросток отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, несмотря на приглашение его матери, которая была вызвана на место.

В отношении несовершеннолетнего составлено несколько административных протоколов за отказ от прохождения освидетельствования, управление незарегистрированным автомобилем, отсутствие страховки и использование поддельных номеров. Автомобиль был отправлен на спецстоянку.

Информация о нарушении передана инспекторам по делам несовершеннолетних. В отношении матери подростка рассматривается вопрос о возбуждении дела за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

ГИБДД