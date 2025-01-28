Пенсионерка из Иркутска чудом не подарила аферистам квартиру

«Через некоторое время ей позвонил уже человек, который представился сотрудником банка. “Представитель” финансового учреждения сразу сообщил о неизвестных, которые якобы от имени иркутянки оформили девять кредитов и получили доступ к ее банковским счетам. Затем аферист уговорил жертву перевести деньги на “безопасный счет”», — говорят полицейские.