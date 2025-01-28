Пенсионерка из Иркутска чудом не подарила аферистам квартиру

Как рассказали в пресс-службе МВД Иркутской области, звонивший сообщил, что пожилой женщине должны пересчитать размер пенсии, и предложил записать ее в онлайн-очередь. Пенсионерка назвала ему свой страховой номер и стала готовиться к походу в социальный фонд. Но не тут-то было…
«Через некоторое время ей позвонил уже человек, который представился сотрудником банка. “Представитель” финансового учреждения сразу сообщил о неизвестных, которые якобы от имени иркутянки оформили девять кредитов и получили доступ к ее банковским счетам. Затем аферист уговорил жертву перевести деньги на “безопасный счет”», — говорят полицейские.
Это указание иркутянка выполнила, но сразу же ей сообщили, что «злоумышленники выставили на продажу ее квартиру». И предложили помощь в защите недвижимости. От пенсионерки требовалось заключить «фиктивную» сделку с риэлтерской компанией.
Вот тут-то она и поняла, что ее обманывают. И пошла в полицию. Правоохранители вместе с ней приехали в агентство недвижимости и сняли квартиру с продажи.
Но даже после этого аферисты не успокоились и несколько дней продолжали звонить сорвавшейся с крючка жертве. Теперь их ищут.
К слову, примерно в тот же день 62-летняя иркутянка, поверив мошенникам, перевела на «безопасный счет» более трех миллионов рублей.
По данным приангарского МВД, за три дня телефонные аферисты обогатились за счет 12 жителей Иркутской области почти на 10 миллионов рублей.