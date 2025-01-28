Экс-сотрудникам иркутского СИЗО смягчили наказание за пытки над заключенными

Пятый апелляционный суд вынес решение об изменении приговора по делу экс-сотрудников СИЗО № 1 Иркутска, осужденных за пытки над заключенными, и освободил их. Ранее пятеро сотрудников изолятора были осуждены по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий» и приговорены к срокам от 4 до 5 лет лишения свободы, пишет ИА IrkutskMedia.
Член СПЧ Ева Меркачева рассказала «МК», что после обжалования приговора апелляционный суд переквалифицировал статью на «Халатность» и смягчил наказание. Согласно картотеке суда, обвиняемым назначили 2 года колонии-поселения, но с учетом времени, проведенного в СИЗО, их освободили.
Пострадавший заключенный ранее сообщал о жестоком обращении со стороны сотрудников изолятора. Факт применения насилия подтверждала уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Семенова.
После вынесения решения апелляционного суда все пятеро сотрудников были освобождены и сейчас находятся дома. Дело о пытках в иркутском СИЗО стало известно в конце 2020 года, а в марте 2021 года начальник оперативного отдела изолятора был задержан.
Напомним, 21 августа 2023 года Иркутский областной суд вынес приговор пятерым бывшим сотрудникам СИЗО-1 ГУФСИН по Иркутской области по делу о пытках в колонии. Экс-правоохранителей признали виновными в превышении должностных полномочий.