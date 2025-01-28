Экс-сотрудникам иркутского СИЗО смягчили наказание за пытки над заключенными

Пятый апелляционный суд вынес решение об изменении приговора по делу экс-сотрудников СИЗО № 1 Иркутска, осужденных за пытки над заключенными, и освободил их. Ранее пятеро сотрудников изолятора были осуждены по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий» и приговорены к срокам от 4 до 5 лет лишения свободы, пишет ИА IrkutskMedia.