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В Таганроге из-за неисправного роутера произошел пожар в квартире

В Таганроге роутер привел к пожару в квартире.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге из-за неисправного роутера произошел пожар в квартире. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось на улице Греческой.

По предварительной информации ведомства, хозяева ушли из дома, оставив вкдюченным в сеть роутер. В какой-то момент он заискрился и начал полыхать. Пламя быстро перекинулось на на другие вещи. Соседи вызвали на место ЧП пожарных. Они потушили огонь за несколько минут.

— Огонь на 6 квадратах потушили 12 огнеборцев МЧС России с привлечением 3 спецмашин, — говорится в сообщении ведомства.