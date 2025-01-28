В Таганроге из-за неисправного роутера произошел пожар в квартире. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось на улице Греческой.
По предварительной информации ведомства, хозяева ушли из дома, оставив вкдюченным в сеть роутер. В какой-то момент он заискрился и начал полыхать. Пламя быстро перекинулось на на другие вещи. Соседи вызвали на место ЧП пожарных. Они потушили огонь за несколько минут.
— Огонь на 6 квадратах потушили 12 огнеборцев МЧС России с привлечением 3 спецмашин, — говорится в сообщении ведомства.