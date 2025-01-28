В Таганроге из-за неисправного роутера произошел пожар в квартире

По предварительной информации ведомства, хозяева ушли из дома, оставив вкдюченным в сеть роутер. В какой-то момент он заискрился и начал полыхать. Пламя быстро перекинулось на на другие вещи. Соседи вызвали на место ЧП пожарных. Они потушили огонь за несколько минут.