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Прокуроры завершили расследование дела о хищениях в отделе ЖКХ Талдыкоргана

В Жетісу спецпрокуроры завершили расследование уголовного дела в отношении должностных лиц отдела ЖКХ города Талдыкорган, сообщает El.kz.

Дело связано с нарушениями при исполнении договора на обустройство сквера, заключённого в марте 2020 года. В рамках госзакупок отдел ЖКХ заключил контракт с ТОО на сумму 1 млрд 92 млн тенге. Однако заказчик нарушил требования Бюджетного кодекса, не обеспечив контроль за полным выполнением обязательств подрядчиком.

Как выяснилось, строительные работы не были выполнены в полном объёме, что нанесло ущерб государству в размере 37 млн тенге. В ходе расследования материальный ущерб был полностью возмещён.

Уголовное дело в отношении трёх фигурантов завершено и направлено в суд.