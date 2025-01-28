Прокуроры завершили расследование дела о хищениях в отделе ЖКХ Талдыкоргана

Дело связано с нарушениями при исполнении договора на обустройство сквера, заключённого в марте 2020 года. В рамках госзакупок отдел ЖКХ заключил контракт с ТОО на сумму 1 млрд 92 млн тенге. Однако заказчик нарушил требования Бюджетного кодекса, не обеспечив контроль за полным выполнением обязательств подрядчиком.