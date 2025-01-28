В мэрии рассказали, почему новый трамвай за 80 млн вышел из строя в Екатеринбурге

Как сообщают очевидцы, водитель не смог самостоятельно разобраться в причине неисправности и вызвал аварийную бригаду. Пока «Львенка» буксировали на ремонт, пассажиры думали, как добраться до места назначения. Многим пришлось самостоятельно пересекать Малышевский мост.
Движение было восстановлено только спустя час.
В пресс-служба мэрии Екатеринбурга отметили, что речь не идет о поломке новой техники.
«Остановка вагона “Львенок”, происшедшая утром 28.01.25, была вызвана сбоем программного обеспечения электрооборудования вагона. В настоящее время проблема решена. Вагон отправлен на линию», — добавили в горадминистрации.