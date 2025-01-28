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В мэрии рассказали, почему новый трамвай за 80 млн вышел из строя в Екатеринбурге

Новый трамвай «Львенок», который Екатеринбург приобрел за 83,8 млн рублей, встал и парализовал движение уже на пятый день работы на линии. Из-за этого сегодня утром движение в сторону ЖБИ было парализовано. Трамвай вышел из строя на перекрестке Малышева — Комсомольская.

Как сообщают очевидцы, водитель не смог самостоятельно разобраться в причине неисправности и вызвал аварийную бригаду. Пока «Львенка» буксировали на ремонт, пассажиры думали, как добраться до места назначения. Многим пришлось самостоятельно пересекать Малышевский мост.

Движение было восстановлено только спустя час.

В пресс-служба мэрии Екатеринбурга отметили, что речь не идет о поломке новой техники.

«Остановка вагона “Львенок”, происшедшая утром 28.01.25, была вызвана сбоем программного обеспечения электрооборудования вагона. В настоящее время проблема решена. Вагон отправлен на линию», — добавили в горадминистрации.