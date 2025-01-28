В мэрии рассказали, почему новый трамвай за 80 млн вышел из строя в Екатеринбурге

Новый трамвай «Львенок», который Екатеринбург приобрел за 83,8 млн рублей, встал и парализовал движение уже на пятый день работы на линии. Из-за этого сегодня утром движение в сторону ЖБИ было парализовано. Трамвай вышел из строя на перекрестке Малышева — Комсомольская.