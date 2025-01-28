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Под Волгоградом из-за водителя без прав в больницу попали 4 человека

Авария произошла на мосту ночью.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В больницу попали водитель и пассажиры.

Во вторник, 28 января, около 00.20 автомобиль ВАЗ-2110 ехал по мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе. За рулем находился 22-летний мужчина без водительского удостоверения, машина не была зарегистрирована в установленном порядке.

Вблизи поворота на хутор Бобры он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение проезжей части, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В салоне автомобиля также находились люди в возрасте 20−21 года. Водителя и трех пассажиров доставили в больницу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.