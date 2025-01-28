Под Волгоградом из-за водителя без прав в больницу попали 4 человека

Во вторник, 28 января, около 00.20 автомобиль ВАЗ-2110 ехал по мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе. За рулем находился 22-летний мужчина без водительского удостоверения, машина не была зарегистрирована в установленном порядке.