Под Волгоградом из-за водителя без прав в больницу попали 4 человека

В больницу попали водитель и пассажиры.
Во вторник, 28 января, около 00.20 автомобиль ВАЗ-2110 ехал по мосту через Волгу в Среднеахтубинском районе. За рулем находился 22-летний мужчина без водительского удостоверения, машина не была зарегистрирована в установленном порядке.
Вблизи поворота на хутор Бобры он не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение проезжей части, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В салоне автомобиля также находились люди в возрасте 20−21 года. Водителя и трех пассажиров доставили в больницу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.