В Приморье поджигателя торгового комплекса отправили в СИЗО на два месяца

Ранее мы писали, что в Приморье вынесли приговор водителю большегруза, который в феврале прошлого года перевозил незакрепленные плиты. Это привело к ДТП со смертельным исходом. Авария произошла на трассе «Осиновка — Рудная Пристань». Из большегруза Scania вывалились незакрепленные плиты и упали на встречные автомобили. Погибли два человека.