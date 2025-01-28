В Приморье поджигателя торгового комплекса отправили в СИЗО на два месяца

Обвиняемому в поджоге торгового комплекса на улице Махалина в Артеме избрали меру пресечения. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на прокуратуру Приморья.
Мужчина был работником ТК. 26 февраля 2024 года около 11:00 он поджег деревянный палет на складе. Просто захотел похулиганить. В результате вспыхнул пожар, общая площадь которого составила около 700 квадратных метров.
Сегодня, 28 января, Артемовский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения. Фигурант отправился в СИЗО на два месяца. На этом настаивал прокурор.
Надзорное ведомство держит на контроле ход и результаты расследования уголовного дела.
Ранее мы писали, что в Приморье вынесли приговор водителю большегруза, который в феврале прошлого года перевозил незакрепленные плиты. Это привело к ДТП со смертельным исходом. Авария произошла на трассе «Осиновка — Рудная Пристань». Из большегруза Scania вывалились незакрепленные плиты и упали на встречные автомобили. Погибли два человека.