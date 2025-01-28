В краснодарском компьютерном клубе посетитель порезал двоих человек

Посетитель краснодарского компьютерного клуба порезал двоих человек, сообщает пресс-служба ГУ Росгввардии.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 27-летнего уроженца Ставропольского края, который во время конфликта складным ножом нанес повреждения двум жителям Краснодара.
По предварительной информации, в компьютерном клубе на улице Константина Образцова между тремя посетителями произошел словесный конфликт, переросший в драку. Во время нее приезжий из Ставрополья нанес оппонентам ранения в область рук.
Так как агрессивный мужчина не успокаивался и мешал оказывать помощь пострадавшим, вызванные на место медработники нажали установленную в машине скорой помощи кнопку тревожной сигнализации.
Мужчину задержали и передали сотрудникам полиции, раненых посетителей клуба госпитализировали.
Напомним, напавшего с ножом на прохожих краснодарца приговорили к 15 годам колонии. Вечером 2 января 2024 года пьяный фигурант на улице Бургасской беспричинно ударил охотничьим ножом в спину 11-летнюю девочку. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.