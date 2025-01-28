Защитное ограждение придавило женщину из-за схода снега в Пермском крае

Жительница Пермского края оказалась придавлена защитным ограждением, которое рухнуло на неё из-за схода снега, сообщает краевая больница имени Вагнера.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в Березниках 27 января. В сообществе «ЧП Березники» была опубликована фотография, снятая возле дома № 45 по улице Ленина. На кадрах защитное ограждение возле здания было придавлено рухнувшим с крыши снегом. По словам очевидцев, во время инцидента пострадала женщина.
«Под тяжестью снега сложилось защитное ограждение, придавило женщину, слава богу, жива, выбраться помогли прохожие», — рассказал автор публикации.
Утром 28 января березниковская краевая больница имени Вагнера сообщила, что пострадавшая была осмотрена врачами учреждения. Она обратилась в травмпункт больницы.
«Проведены необходимые диагностические процедуры. Показания для госпитализации не установлены. Даны рекомендации и направления для дальнейшего лечения», — сообщили в больнице.
Врачи также порекомендовали женщине продолжить лечение в медсанчасти промышленного предприятия, на котором работает пострадавшая.