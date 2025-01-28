Защитное ограждение придавило женщину из-за схода снега в Пермском крае

Речь идёт о происшествии, которое случилось в Березниках 27 января. В сообществе «ЧП Березники» была опубликована фотография, снятая возле дома № 45 по улице Ленина. На кадрах защитное ограждение возле здания было придавлено рухнувшим с крыши снегом. По словам очевидцев, во время инцидента пострадала женщина.