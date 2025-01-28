ФСБ задержала жителя Новороссийска у тайника со взрывчаткой

Сотрудники ФСБ установили, что житель Новороссийска 1990 года рождения связался в Telegram с представителями проукраинской террористической организации. Куратор поручил ему забрать взрывчатое вещество со взрывателем в виде закладки для дальнейшей подготовки к теракту. Новороссиец выполнил задание, после чего его сразу задержали.