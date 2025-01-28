В Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу из машины по случаю дня рождения

По его словам, в полиции рассказали, что в результате мониторинга СМИ на одной из интернет-площадок, в одном из мессенджеров обнаружено видео, где неизвестный молодой человек на проезжей части в центре Москвы выстрелил в воздух из неустановленного оружия. «В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего подозреваемого. Задержанный сообщил, что стрелял из охолощенного оружия, которое впоследствии выбросил в Москву-реку. Причиной данных противоправных действий было то, что мужчина таким образом отмечал свой день рождения», — сказали в пресс-службе.