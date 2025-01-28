В Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу из машины по случаю дня рождения

По его словам, в полиции рассказали, что в результате мониторинга СМИ на одной из интернет-площадок, в одном из мессенджеров обнаружено видео, где неизвестный молодой человек на проезжей части в центре Москвы выстрелил в воздух из неустановленного оружия. «В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего подозреваемого. Задержанный сообщил, что стрелял из охолощенного оружия, которое впоследствии выбросил в Москву-реку. Причиной данных противоправных действий было то, что мужчина таким образом отмечал свой день рождения», — сказали в пресс-службе.
В ГУ МВД добавили, что задержанный раскаялся в своих действиях и принес извинения. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о хулиганстве (по ч. 2 ст. 213 УК РФ). Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему грозит до семи лет лишения свободы.
На видео, предоставленном ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, задержанный признался, что в день своего рождения из автомобиля «Гелендваген» в районе комплекса «Москва-Сити» выстрелил из охолощенного пистолета. «Данные действия снимались на камеру. Понимаю ошибку, в содеянном раскаиваюсь. Прошу меня простить», — сказал молодой человек.
В пресс-службе СК России сообщили, что по данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована доследственная проверка. «Председатель СК РФ А. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве А. Стрижову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.