Сдавило сердце: в Уфе врачи спасли беременную женщину с опасной болезнью и помогли родить ей ребенка

У беременной женщины резко поднялась температура до 39 градусов, ей стало трудно дышать, появились боли в груди, а лечь она просто не могла из-за одышки. С тревожными симптомами женщина обратилась в больницу Салавата, где у пациентки нашли значительное количество жидкости в полости перикарда, которая сдавливала сердце. Врачи приняли решение санавиацией доставить беременную в Уфу.