Сдавило сердце: в Уфе врачи спасли беременную женщину с опасной болезнью и помогли родить ей ребенка

В Уфе спасли жизнь беременной женщине с патологией сердца и помогли родить ей ребенка весом 750 гр. Об уникальном медицинском случае рассказал глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин в своем telegram-канале.
У беременной женщины резко поднялась температура до 39 градусов, ей стало трудно дышать, появились боли в груди, а лечь она просто не могла из-за одышки. С тревожными симптомами женщина обратилась в больницу Салавата, где у пациентки нашли значительное количество жидкости в полости перикарда, которая сдавливала сердце. Врачи приняли решение санавиацией доставить беременную в Уфу.
Медики республиканского кардиоцентра подтвердили диагноз первоначальный — гидроперикард. Также у беременной стала отслаиваться плацента, что грозило ее ребенку.
Для спасения жизней мамы и малыша было принято решение экстренно оперировать женщину и делать кесарево сечение. Спустя полтора часа при помощи врачей перинатального центра на свет появилась малышка весом 750 граммов.
Сейчас мама и ее новорожденная дочка выписались домой. Там малышку ждали ее старшие сестры.
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