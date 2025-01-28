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В Воронеже «Лада Гранта» сбила 16-летнего велосипедиста

Подросток на велосипеде попал в ДТП и оказался в больнице.

Вечером 27 января в Воронеже на Ленинском проспекте произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний велосипедист. По предварительным данным ГИБДД, около 21.15 в районе дома № 28/1 28-летний житель Рамонского района совершил наезд на 16-летнего подростка, который ехал на электровелосипеде по Ленинскому проспекту в направлении улицы Брусилова.

В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести. С места ДТП его доставили в больницу. По факту аварии полиция проводит проверку.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло 117 аварий из которых 83 — в Воронеже. В 5 дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 6 человек.