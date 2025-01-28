В Воронеже «Лада Гранта» сбила 16-летнего велосипедиста

Вечером 27 января в Воронеже на Ленинском проспекте произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний велосипедист. По предварительным данным ГИБДД, около 21.15 в районе дома № 28/1 28-летний житель Рамонского района совершил наезд на 16-летнего подростка, который ехал на электровелосипеде по Ленинскому проспекту в направлении улицы Брусилова.