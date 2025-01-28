Мизулина отреагировала на угрозы о минировании школ в Краснодаре

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на появившиеся 27 января сообщения в соцсетях о минировании в краснодарских школах. В них говорилось о том, что в учебных заведениях Краснодара заложены взрывные устройства с таймером на 11:47.
«Краснодар: инфо о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы», — написала в своем телеграм-канале Мизулина.
Ранее «КП»-Кубань" писала, что полиция Краснодара проводит проверку после сообщения о минировании городских школ в анонимном телеграм-канале.
Напомним, глава Лиги безопасного интернета ранее заявила, что намерена обратиться в Генеральную прокуратуру для проверки контента, распространяемого блогером Иваном Золо. Поводом послужили беспорядки в Сочи после отмены его концерта. К слову, выступление тиктокера не состоялось также из-за сообщений о минировании.