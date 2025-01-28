Мизулина отреагировала на угрозы о минировании школ в Краснодаре

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на появившиеся 27 января сообщения в соцсетях о минировании в краснодарских школах. В них говорилось о том, что в учебных заведениях Краснодара заложены взрывные устройства с таймером на 11:47.