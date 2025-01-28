В США зритель на соревнованиях по легкой атлетике погиб от удара молота

Инцидент произошел в воскресенье. Снаряд, брошенный спортсменом, преодолел защитные ограждения и прилетел в толпу зрителей.
Представители службы экстренного реагирования оказали медицинскую помощь 57-летнему пострадавшему, однако он скончался на месте происшествия. Сообщается, что погибший был отцом одного из спортсменов.
«Мы потрясены этим ужасным происшествием и сосредоточены на оказании помощи всем пострадавшим», — заявила ректор университета Дженнифер Собанет.
Как отметил один из представителей университета, расследование инцидента продолжается. Ранее учреждение также принимало подобные мероприятия, но они проходили без происшествий.