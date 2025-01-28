В Индии при обрушении сцены на религиозном празднике погибли шесть человек

Начальник полиции уточнил, что тем, у кого были легкие ранения, была оказана первая помощь на месте, после чего их отправили домой. Пострадавших с более серьезными травмами госпитализировали. Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьонатх распорядился провести расследование ЧП.