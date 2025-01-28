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В Индии при обрушении сцены на религиозном празднике погибли шесть человек

На религиозном празднике в центральном индийском штате Уттар-Прадеш произошло обрушение сцены. В результате погибли шесть человек, более 50 пострадало, сообщает канал NDTV.

Источник: AP 2024

По оценкам полиции, в организованном сторонниками джайнизма мероприятии приняли участие сотни людей. Для посетителей храма была воздвигнута бамбуковая платформа, которая рухнула под тяжестью толпы.

Начальник полиции уточнил, что тем, у кого были легкие ранения, была оказана первая помощь на месте, после чего их отправили домой. Пострадавших с более серьезными травмами госпитализировали. Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьонатх распорядился провести расследование ЧП.

В июле 2024 года в Индии более 100 человек погибло в давке после выступления религиозного проповедника. Религиозное мероприятие проходило в штате Уттар-Прадеш, давка началась в шатре, где собрались верующие.

несчастный случай