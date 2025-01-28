Задержанную в Азербайджане «золотую судью» могут передать России

Елену Хахалеву объявили в международный розыск по подозрению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге в 2022 году. Члена президиума Краснодарского краевого суда и заместителя председателя обвинили в том, что она отсутствовала на рабочем месте в течение длительного времени, при этом получала зарплату.