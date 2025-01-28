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Полиция установила личность погибшего пассажира краснодарского троллейбуса

Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

Вчера, 27 января, в полицию Краснодара поступило сообщение о смерти пассажира в троллейбусе № 14. На место происшествия незамедлительно выехал участковый уполномоченный для установления обстоятельств произошедшего, сообщает ИА KrasnodarMedia.

По словам очевидцев, во время движения у одного из пассажиров троллейбуса резко ухудшилось самочувствие. После он потерял сознание. Водитель экстренно остановился, вывел остальных горожан из салона. Также он оперативно вызвал медицинских работников и правоохранителей. По прибытии специалистов, мужчина был уже мертв.

Сотрудник полиции установил личность умершего. Им оказался 58-летний местный житель. В настоящее время материалы передали в Следственный комитет для дальнейшего расследования и выяснения всех обстоятельств случившегося.