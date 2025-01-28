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Пожар на конюшне в Иволгинском районе Бурятии 28 января 2025

Пламя охватило цокольный этаж здания и тюки с сеном.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иволгинском районе Бурятии потушили крупный пожар на конюшне. Как сообщили в ГУ МЧС республики, пламя охватило цокольный этаж одноэтажного здания и тюки с сеном.

— На месте работают силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Бурятия и 6-го Иволгинского отряда государственной противопожарной службы Республики Бурятия в количестве 14 человек и четыре единицы техники, — поделились в ведомстве.

Пожарные остановили распространение огня. Пламя не добралось до самой конюшни. Ни одна лошадь не пострадала.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усольском районе водитель грузовика сбил мальчика на пешеходном переходе.