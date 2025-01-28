Четверо рыбаков утонули в Волгоградской области

В Волгоградской области на зимней рыбалке в течение трех дней погибли четверо мужчин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне, 27 января один из рыбаков провалился под лед в районе села Оленье в Дубовском районе. Тело еще одного мужчины обнаружили в этот же день на реке Дон вблизи хутора Логовский Калачевского района.