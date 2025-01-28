Жительница Новороссийска перевела мошенникам 12 млн рублей

«Не верьте незнакомцам, которые предлагают сверхдоходность и убеждают переводить денежные средства на сторонние счета или устанавливать неизвестные приложения на ваши мобильные устройства. Также помните, что одно из главных правил инвестирования — никогда не использовать заемные средства», — призывают в полиции Кубани.