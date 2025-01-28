Жительница Новороссийска перевела мошенникам 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Жертвой аферистов стала 27-летняя местная жительница. Девушка зарегистрировалась на интернет-платформе. Позже с ней связался якобы персональный менеджер. Мошенник предлагал выгодные предложения для инвестиций.
Девушка поверила и в течение месяца вкладывала деньги. На это шли личные сбережения, кредиты и средства, взятые в долг у знакомых. Сумма превысила 12 млн рублей, которые ушли на расчетные счета мошенников.
Но позже девушка поняла, что стала жертвой аферистов. Тогда она обратилась в полицию. Правоохранители разбираются во всех обстоятельствах.
«Не верьте незнакомцам, которые предлагают сверхдоходность и убеждают переводить денежные средства на сторонние счета или устанавливать неизвестные приложения на ваши мобильные устройства. Также помните, что одно из главных правил инвестирования — никогда не использовать заемные средства», — призывают в полиции Кубани.