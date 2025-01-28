ГПК: 51 животное погибло из-за европейской «колючки» на границе с Беларусью

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Очередной павший лось обнаружен на границе с Литвой, об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
Тушу погибшего животного на участке белорусско-литовской границы в Ошмянском районе нашли сморгонские пограничники.
Отмечается, что животное направлялось из Беларуси в Литву, но запуталось в литовской «колючке».
«Лось пал от кровопотери на нашей территории в нескольких метрах от литовского пограничного забора», — пояснили в ГПК.
По данным ведомства, всего с сентября 2021 года зафиксирован 51 случай падежа животных, ставших жертвами погранзаборов Литвы, Латвии и Польши.
Минск ранее неоднократно говорил о том, что заборы, установленные соседними с Беларусью странами на границе, нарушают пути миграции животных и создают предпосылки для уменьшения популяции волков, рысей, барсуков, лисиц и зубров.
Как ранее отмечали в МИД Беларуси, необдуманные и недальновидные действия Польши, Литвы и Латвии ставят под угрозу биоразнообразие и устойчивое развитие всего региона.
В министерстве полагают, что если не предпринять решительных действий сейчас, то Красная книга Европы в ближайшее время пополнится новыми страницами.