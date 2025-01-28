Загадочно пропавшего жителя Прикамья с собакой ищут в соседних регионах

Мужчину с собакой, который загадочно пропал в Пермском крае, ищут в соседних регионах, сообщает поисковый отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
Днём 28 января в социальных сетях организации была опубликована ориентировка о пропаже 37-летнего жителя Кунгура, который исчез пятью днями ранее. 23 января Вячеслав Ичетовкин вышел из дома по улице Голованова в родном городе и пропал. Уточняется, что 25 января его видели в Екатеринбурге. Особой приметой мужчины является также коричневая собака породы русская гончая, которую он взял с собой.
«Приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет: тёмно-синяя куртка с надписью “Adidas”, синяя шапка», — рассказывает поисковый отряд.
Волонтёры также отмечают, что мужчина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом регионе России. Все, кто знает информацию о местонахождении Вячеслава, могут сообщить об этом по телефонам 02, 102, 112 или 8−912−880−41−60.