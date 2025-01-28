Загадочно пропавшего жителя Прикамья с собакой ищут в соседних регионах

Днём 28 января в социальных сетях организации была опубликована ориентировка о пропаже 37-летнего жителя Кунгура, который исчез пятью днями ранее. 23 января Вячеслав Ичетовкин вышел из дома по улице Голованова в родном городе и пропал. Уточняется, что 25 января его видели в Екатеринбурге. Особой приметой мужчины является также коричневая собака породы русская гончая, которую он взял с собой.