В Сочи вернется последняя пострадавшая в ДТП на Шри-Ланке россиянка

Мы писали, количество пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР увеличилось до 29 человек. Пассажирский автобус Краснодар — Донецк попал в ДТП в районе Иловайска утром 12 января. Три человека погибли, 29 пострадали. Среди пострадавших трое детей. Всем оказана амбулаторная помощь, состояние пострадавших — от легкой до средней степени тяжести. Троим потребовалась госпитализация.