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В Сочи вернется последняя пострадавшая в ДТП на Шри-Ланке россиянка

Последняя россиянка, пострадавшая в ДТП с цементовозом, должна вылететь из Хамбантоты в Сочи 30 января.

В Сочи вернется последняя пострадавшая в ДТП на Шри-Ланке россиянка, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-служба посольства РФ в республике Германа Федорова.

Из больниц выписаны практически все граждане России, попавшие в жесткую автоаварию на Шри-Ланке. В настоящее время там остается одна девушка, находящаяся под наблюдением матери.

Ориентировочно, они должны вылететь из Хамбантоты в Сочи 30 января.

Напомним, столкновение пассажирского туристического автобуса с цементовозом произошло 18 января на юге Шри-Ланки. В салоне находилось 30 человек. Водитель погиб на месте, 12 россиян госпитализировали. В основном это жители Кубани и Ставропольского края, прилетевшие на курорт чартерным рейсом из Сочи.

Мы писали, количество пострадавших в ДТП с автобусом в ДНР увеличилось до 29 человек. Пассажирский автобус Краснодар — Донецк попал в ДТП в районе Иловайска утром 12 января. Три человека погибли, 29 пострадали. Среди пострадавших трое детей. Всем оказана амбулаторная помощь, состояние пострадавших — от легкой до средней степени тяжести. Троим потребовалась госпитализация.