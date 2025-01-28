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Грузовик вылетел на встречку и смял минивэн в Слюдянском районе

В аварии травмы получила девятилетняя пассажирка.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе произошла страшная авария: есть погибший и пострадавшая. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, случилось все днем 28 января 2025 в районе города Байкальска на 150 километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал».

По предварительной информации, водитель большегруза «Донг Фенг» не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с «Хонда Фрид».

Девятилетняя девочка получила травмы. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— 40-летний водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице. Также с травмами в медучреждение доставили его девятилетнюю пассажирку. Сейчас на месте аварии работают дорожные полицейские, они выясняют обстоятельства и условия произошедшего, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура региона контролирует проверку, при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель грузовика сбил восьмилетнего мальчика на «зебре» в Усольском районе.