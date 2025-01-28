Грузовик вылетел на встречку и смял минивэн в Слюдянском районе

— 40-летний водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в больнице. Также с травмами в медучреждение доставили его девятилетнюю пассажирку. Сейчас на месте аварии работают дорожные полицейские, они выясняют обстоятельства и условия произошедшего, — уточнили в ведомстве.