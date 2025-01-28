Милиция задержала жителя Мозыря из-за теплицы в гаражном кооперативе. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
Говорится, что сотрудниками наркоконтроля УВД Гомельской области вместе с коллегами из Мозырского РОВД удалось обнаружить жителя Мозыря, который организовал помещение для выращивания наркосодержащих растений.
Удалось установить, что в одном из гаражных кооперативов 45-летний мужчина оборудовал теплицу. В момент осмотра обнаружили и изъяли шесть стеблей опасных растений, два полимерных вентилятора. Кроме того, были найдены и изъяты прибор для измерения кислотности, пять вентиляторов в полимерной упаковке, десять полимерных емкостей с фрагментами растительного происхождения и многое другое.
В милиции отметили, что экспертиза подтвердила: изъятое является опасным наркотиком весом более 50 граммов. Следователи завели уголовное дело. Жителю Мозыря грозит до пяти лет лишения свободы.
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