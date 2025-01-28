Милиция задержала жителя Мозыря из-за теплицы в гаражном кооперативе

Удалось установить, что в одном из гаражных кооперативов 45-летний мужчина оборудовал теплицу. В момент осмотра обнаружили и изъяли шесть стеблей опасных растений, два полимерных вентилятора. Кроме того, были найдены и изъяты прибор для измерения кислотности, пять вентиляторов в полимерной упаковке, десять полимерных емкостей с фрагментами растительного происхождения и многое другое.