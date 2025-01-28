Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция задержала жителя Мозыря из-за теплицы в гаражном кооперативе

Житель Мозыря оборудовал теплицу в гаражном кооперативе и был задержал сотрудниками милиции.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала жителя Мозыря из-за теплицы в гаражном кооперативе. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Говорится, что сотрудниками наркоконтроля УВД Гомельской области вместе с коллегами из Мозырского РОВД удалось обнаружить жителя Мозыря, который организовал помещение для выращивания наркосодержащих растений.

Удалось установить, что в одном из гаражных кооперативов 45-летний мужчина оборудовал теплицу. В момент осмотра обнаружили и изъяли шесть стеблей опасных растений, два полимерных вентилятора. Кроме того, были найдены и изъяты прибор для измерения кислотности, пять вентиляторов в полимерной упаковке, десять полимерных емкостей с фрагментами растительного происхождения и многое другое.

В милиции отметили, что экспертиза подтвердила: изъятое является опасным наркотиком весом более 50 граммов. Следователи завели уголовное дело. Жителю Мозыря грозит до пяти лет лишения свободы.

Тем временем устроившая грибную плантацию в съемной минской квартире семейная пара может сесть в тюрьму на 15 лет.

Ранее массовое ДТП с пятью автомобилями случилось на улице Орловской в Минске.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси Карпенко после выборов.