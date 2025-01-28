В Воронеже на Владимира Невского загорелась «десятка»

Пожар произошел сегодня, 28 января, на улице Владимира Невского, 73. Сообщение о загорании автомобиля «ВАЗ-2110» поступило спасателям в 8:49. Ликвидировали огонь в течение семнадцати минут. На месте работали 4 человека и 1 единица техники.