В Воронеже на Владимира Невского загорелась «десятка»

В Коминтерновском районе Воронежа вспыхнул легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел сегодня, 28 января, на улице Владимира Невского, 73. Сообщение о загорании автомобиля «ВАЗ-2110» поступило спасателям в 8:49. Ликвидировали огонь в течение семнадцати минут. На месте работали 4 человека и 1 единица техники.
В результате пожара в автомобиле огнем поврежден салон на площади 4 кв.м., а также моторный отсек. Пострадавших нет.
Причины возгорания устанавливаются.