Иностранных граждан, которые устроили ночную драку, нашли во Владивостоке

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органов обнаружили видеозапись инцидента, произошедшего на площади Луговая во Владивостоке. В результате конфликта трое мужчин нанесли телесные повреждения двум молодым людям в возрасте 21 и 22 лет.