Иностранных граждан, которые устроили ночную драку, нашли во Владивостоке

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органов обнаружили видеозапись инцидента, произошедшего на площади Луговая во Владивостоке. В результате конфликта трое мужчин нанесли телесные повреждения двум молодым людям в возрасте 21 и 22 лет.
«В ходе оперативно-разыскных действий сотрудники уголовного розыска смогли установить личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались трое иностранцев в возрасте от 28 до 36 лет», — прокомментировала пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Граждан, подозреваемых в совершении преступления, доставили в отделение полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку. Пострадавшим выдали направление на проведение судебно-медицинской экспертизы, чтобы определить степень вреда, нанесённого их здоровью.
Напомним, что ночью 28 января несколько иностранных граждан напали на парня, защищавшего девушку недалеко от ТЦ на улице Луговой во Владивостоке.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Расследование уголовного дела продолжается.