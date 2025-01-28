Экс-полицейского в Башкирии отправят в колонию-поселение за смертельное ДТП

В июле 2024 года пьяный правоохранитель за рулем Toyota Сamry превысил максимально разрешенную скорость движения при обгоне по встречной полосе. В итоге он столкнулся с ВАЗ 2114. Отечественный автомобиль вынесло за пределы перекрестка, он врезался в столб электроопоры. Водитель «Лады» скончался в больнице, а двум его пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью.