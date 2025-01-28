Экс-полицейского в Башкирии отправят в колонию-поселение за смертельное ДТП

В Октябрьском бывшему полицейскому вынесен приговор за ДТП со смертельным исходом, сообщает СКР в регионе.
В июле 2024 года пьяный правоохранитель за рулем Toyota Сamry превысил максимально разрешенную скорость движения при обгоне по встречной полосе. В итоге он столкнулся с ВАЗ 2114. Отечественный автомобиль вынесло за пределы перекрестка, он врезался в столб электроопоры. Водитель «Лады» скончался в больнице, а двум его пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью.
После ДТП водитель Toyota попытался скрыться с места происшествия. Также он уговорил своего знакомого сообщить о том, что тот находился за рулем иномарки. Однако факт обмана был вскрыт сотрудниками собственной безопасности МВД республики. Впоследствии мужчина был уволен со службы по отрицательным основаниям.
Мужчина признан виновным по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.
Суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам колонии-поселении и лишил его права управлять транспортными средствами в течение 2 лет 10 месяцев. Кроме того, судом взыскана компенсация морального вреда в пользу матери погибшего мужчины.
Приговор в законную силу не вступил.