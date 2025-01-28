В Тольятти вступил в силу приговор экс-адвокату за мошенничество

В январе 2024 года адвоката задержали с поличным в помещении конторы при получении оставшейся суммы и возбудили в отношении нее уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 159 УК РФ). В октябре 2024 года суд признал юриста виновной и приговорил к двум годам лишения свободы, но по ст. 53.1 УК РФ заменил это наказание на принудительные работы на аналогичный срок с ежемесячным удержанием 10% от зарплаты осужденной в доход государства.