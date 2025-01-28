В Приморье повреждены 40 машин из-за сложных погодных условий

Пешеходам также рекомендуется быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Увеличенный тормозной путь автомобилей в условиях гололеда требует осторожности от всех участников дорожного движения. В темное время суток пешеходам настоятельно советуют использовать светоотражающие элементы для повышения собственной безопасности.