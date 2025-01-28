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В Приморье повреждены 40 машин из-за сложных погодных условий

ГАИ напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

ГАИ Приморья несет службу в усиленном режиме из-за ухудшения погодных условий. На территории региона отмечаются сложные дорожные условия, вызванные снегопадом и образованием снежного наката, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

По состоянию на текущий момент зарегистрировано 22 ДТП, в которых повреждены 40 автомобилей. Семь человек получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГАИ напоминают водителям о необходимости соблюдения безопасной дистанции и скоростного режима. Эти меры могут предотвратить аварии в условиях ограниченной видимости и скользкой дороги.

Пешеходам также рекомендуется быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Увеличенный тормозной путь автомобилей в условиях гололеда требует осторожности от всех участников дорожного движения. В темное время суток пешеходам настоятельно советуют использовать светоотражающие элементы для повышения собственной безопасности.

ГАИ продолжает мониторить обстановку на дорогах и призывает граждан учитывать погодные условия при планировании поездок.

Напомним, для водителей большегрузов ввели ограничение из-за непогоды во Владивостоке — закрыт въезд на территорию города. Госавтоинспекторы призывают жителей и гостей приморской столицы проявлять особую бдительность на дорогах.

ГИБДД