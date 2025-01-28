Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двоих мужчин спасли из пожара в теплокамере в Уфе

В Уфе при пожаре в теплокамере пострадали двое мужчин.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на Трамвайной ⅔ в теплокамере произошел пожар, в котором пострадали двое мужчин. Об этом сообщает УГЗ города.

Прибывшие на место пожарные и спасатели Управления в ходе тушения огня обнаружили уфимцев и вытащили их из пожара. После оказанной первой помощи их эвакуировали в больницу.

— Обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в пресс-службе УГЗ по Уфе.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.