Двоих мужчин спасли из пожара в теплокамере в Уфе

В Уфе на Трамвайной ⅔ в теплокамере произошел пожар, в котором пострадали двое мужчин. Об этом сообщает УГЗ города.
Прибывшие на место пожарные и спасатели Управления в ходе тушения огня обнаружили уфимцев и вытащили их из пожара. После оказанной первой помощи их эвакуировали в больницу.
— Обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщили в пресс-службе УГЗ по Уфе.
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