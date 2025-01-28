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Подростки из Башкирии толпой избили сверстника

В Башкирии подростки избили сверстника.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке подросток стал жертвой группового избиения. На юношу набросились его сверстники. Предположительно, причиной конфликта стал сломанный телефон.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, ведомство начало проверку по факту инцидента.

— В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам действиям нападавших будет дана правовая оценка, — прокомментировали в ведомстве.

Как сообщает telegram-канал Mash Batash со ссылкой на местных жителей, юную банду вымогателей замечают не в первый раз. По их словам, подростки нападают на прохожих по выдуманным причинам и требуют денег.

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