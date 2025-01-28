Двое рыбаков застряли на льду Ладожского озера под Петербургом

Ранее, 25 января, в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области рассказали о подобном происшествии — спасателям сообщили о тонущем человек в поселке Кингисеппский. Когда они приехали на вызов, то увидели на расстоянии 15−20 метров от берега в реке Луга держащегося за льдину. Его вытащили при помощи веревки и оказали доврачебную помощь, после чего пострадавшего госпитализировали.