Двое рыбаков застряли на льду Ладожского озера под Петербургом

Ночь 28 января стала неспокойной для двоих рыбаков, которые оказались на льду Ладожского озера. Они не смогли самостоятельно выбраться, из-за чего им понадобилась срочная помощь специалистов. На тревожный сигнал оперативно откликнулись из Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
— На поиски мужчин выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга. Спустя непродолжительное время застрявших на водоем удалось обнаружить, — говорится в сообщении.
Рыбаков доставили на берег, где до этого они оставили свой автомобиль. Помощь медиков им не потребовалась.
Ранее, 25 января, в пресс-службе Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области рассказали о подобном происшествии — спасателям сообщили о тонущем человек в поселке Кингисеппский. Когда они приехали на вызов, то увидели на расстоянии 15−20 метров от берега в реке Луга держащегося за льдину. Его вытащили при помощи веревки и оказали доврачебную помощь, после чего пострадавшего госпитализировали.