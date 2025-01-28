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41-летний житель Сочи организовал в своей квартире наркоогород

30 кустов конопли обнаружили в квартире у сочинца.

Огород конопли обнаружили у 41-летнего жителя Сочи. Плантацию из 30 кустов запрещенных растений он разместил прямо у себя в квартире.

«Местный житель вырастил в своей квартире 30 кустов конопли в садовых горшках», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковыми задержали мужчину. Кусты растения, а также контейнеры с высушенной марихуаной, вес которой составил около 200 граммов, изъяли.

По словам сочинца, коноплю он выращивал для изготовления наркотического вещества для личного потребления.

В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по статьям о незаконном культивировании наркосодержащих растений и их хранении. Жителю курорта грозит до десяти лет лишения свободы.