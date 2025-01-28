Под видом заработка на бирже ОПГ из Красноярска обманула 83 человека

В Красноярске будут судить 8 человек по подозрению в мошенничестве под видом заработка на бирже. Как рассказали в прокуратуре, основателем преступной группы стал житель Уфы, который разбирался в тонкостях работы рынка обмена валюты «Forex» — в 2020 году злоумышленник нанял красноярцев, которые, в свою очередь, распространяли вакансии с обещаниями большого заработка.