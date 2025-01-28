Под видом заработка на бирже ОПГ из Красноярска обманула 83 человека

В Красноярске будут судить 8 человек по подозрению в мошенничестве под видом заработка на бирже. Как рассказали в прокуратуре, основателем преступной группы стал житель Уфы, который разбирался в тонкостях работы рынка обмена валюты «Forex» — в 2020 году злоумышленник нанял красноярцев, которые, в свою очередь, распространяли вакансии с обещаниями большого заработка.
Соискателей приглашали в офисы одной из фиктивных организаций, где сотрудники убеждали их перевести деньги якобы на подконтрольные брокерские счета. Чтобы уменьшить вероятность обращения клиента в полицию, злоумышленники предупреждали жертву о рисках потери средств.
К 2022 году жертвами ОПГ стали 83 человека, которые перевели 51 млн рублей, и к настоящему времени преступники смогли возместить лишь 65 тысяч рублей. Трое человек вину не признали, а двое фигурантов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве — их дела уже рассматриваются.