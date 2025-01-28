Двое в реанимации: компания молодежи разбилась в ДТП на мосту под Волгоградом

Минувшей ночью «десятка» протаранила бетонный отбойник на танцующем мосту через Волгу. С места ДТП в Среднеахтубинском районе в ведущую клинику Волгограда увезли четырех пострадавших. Двое из них в реанимации, за их жизни борются врачи больницы № 25, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.