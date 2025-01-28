Двое в реанимации: компания молодежи разбилась в ДТП на мосту под Волгоградом

Минувшей ночью «десятка» протаранила бетонный отбойник на танцующем мосту через Волгу. С места ДТП в Среднеахтубинском районе в ведущую клинику Волгограда увезли четырех пострадавших. Двое из них в реанимации, за их жизни борются врачи больницы № 25, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.
— Двое мужчин находятся в реанимационном отделении. Состояние 22-летнего пострадавшего тяжелое, 21-летний пациент в крайне тяжелом состоянии, — рассказали в комитете здравоохранения региона.
Еще двое 20-летних парней сейчас в отделении сочетанной травмы. Их состояние медики оценивают как стабильное.
Напомним, молодой водитель без прав среди ночи не справился с управлением на съезде на хутор Бобры и протаранил бетонное ограждение. ВАЗ не был зарегистрирован.