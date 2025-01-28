Литовца будут судить за попытку ввоза в Беларусь патронов

После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу, что обвинение является обоснованным, а доказательств достаточно для квалификации действий иностранца по ч. 1 ст. 333−1 и ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (незаконное перемещение через границу боеприпасов и незаконные действия в отношении них). Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — до семи лет лишения свободы.