Литовца будут судить за попытку ввоза в Беларусь патронов

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Гражданин Литвы предстанет перед судом в Беларуси, мужчина обвиняется в попытке ввоза на территорию республики боеприпасов, сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Уголовное дело, ранее возбужденное в отношении 53-летнего литовца, направлено в суд Ошмянского района.
«Обвиняемый, следуя в октябре 2024 года в качестве водителя легкового автомобиля из Литовской Республики в Республику Беларусь, был задержан в пункте таможенного оформления “Каменный Лог”, — сказали в прокуратуре.
Там также уточнили, что при осмотре сотрудники Гродненской региональной таможни нашли в сумке на пассажирском сидении его машины два магазина с 34 патронами.
Позже эксперт дал заключение, что обнаруженные боеприпасы — это 9-миллиметровые пистолетные патроны, которые пригодны для стрельбы.
После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу, что обвинение является обоснованным, а доказательств достаточно для квалификации действий иностранца по ч. 1 ст. 333−1 и ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (незаконное перемещение через границу боеприпасов и незаконные действия в отношении них). Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — до семи лет лишения свободы.
Гродненский транспортный прокурор оставил ранее избранную литовцу меру пресечения — он находится под стражей.