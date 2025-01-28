Серийных похитителей силовых кабелей задержали в Ростовской области

Преступная группа состоит из трех жителей Ростовской области в возрасте от 24 до 28 лет. Задержанные совершали кражи с апреля 2024 года по январь 2025 года на территориях Красносулинского, Октябрьского, Егорлыкского и Зерноградского районов, а также города Новочеркасска, Гуково и Новошахтинска. Действуя по предварительному сговору, они взбирались на вышки и перерезали провода, затем опаливали кабели и сбывали их.