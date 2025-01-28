В Екатеринбурге доцента вуза обвиняют в получении взятки за экзамены от студента

Обвинение предъявлено 46-летнему преподавателю по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).
По данным следствия, доцент получил от студентки взятку в размере 16 тыс. руб. за успешную сдачу зачета и экзамена по двум предметам. Обвиняемый признал вину и дал показания. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 8 лет лишения свободы.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что операцию по изобличению преподавателя проводили специалисты, занимающиеся борьбой с «беловоротничковой преступностью». Материалы дела были переданы в следственный комитет.