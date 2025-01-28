В Екатеринбурге доцента вуза обвиняют в получении взятки за экзамены от студента

По данным следствия, доцент получил от студентки взятку в размере 16 тыс. руб. за успешную сдачу зачета и экзамена по двум предметам. Обвиняемый признал вину и дал показания. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 8 лет лишения свободы.