Два смертельных ДТП за один день: В Молдове погибли два человека

Два пешехода погибли в результате двух ДТП, произошедших вечером 27 января.
По данным полиции, первая авария произошла около 19:00 на бульваре в Кишиневе. 77-летняя женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, была сбита Renault Megane, которым управлял 69-летний мужчина.
Она была доставлена в больницу, где, к сожалению, скончалась.
Вторая авария произошла около 21:00 при въезде в село Мерены. 53-летний мужчина был сбит автомобилем Ford, которым управляла 31-летняя женщина. Пешеход переходил по проезжей части в неосвещенном месте. В результате полученных травм он скончался на месте.
Водители были трезвыми. Ведется следствие.
Источник: t.me/nemdnews.