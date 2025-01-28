Два смертельных ДТП за один день: В Молдове погибли два человека

Вторая авария произошла около 21:00 при въезде в село Мерены. 53-летний мужчина был сбит автомобилем Ford, которым управляла 31-летняя женщина. Пешеход переходил по проезжей части в неосвещенном месте. В результате полученных травм он скончался на месте.