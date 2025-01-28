Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два смертельных ДТП за один день: В Молдове погибли два человека

Оба водителя прошли тест на алкоголь, результаты оказались отрицательными.

Источник: Полиция РМ

Два пешехода погибли в результате двух ДТП, произошедших вечером 27 января.

По данным полиции, первая авария произошла около 19:00 на бульваре в Кишиневе. 77-летняя женщина, переходившая дорогу в неположенном месте, была сбита Renault Megane, которым управлял 69-летний мужчина.

Она была доставлена в больницу, где, к сожалению, скончалась.

Вторая авария произошла около 21:00 при въезде в село Мерены. 53-летний мужчина был сбит автомобилем Ford, которым управляла 31-летняя женщина. Пешеход переходил по проезжей части в неосвещенном месте. В результате полученных травм он скончался на месте.

Водители были трезвыми. Ведется следствие.

Источник: t.me/nemdnews.