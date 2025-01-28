«Это была шутка»: стали известны подробности конфликта между подростками в Стерлитамаке

Один из подростков в шутку стал боксировать со своим другом, но поскользнулся и упал лицом на лед. Это увидел проходящий мимо юноша и решил, что происходит драка, и бросился разнимать подростков. Пытаясь разобраться в ситуации он неаккуратно уронил свой мобильный телефон и, сильно расстроившись, стал требовать возместить ущерб. После того, как подростки объяснили ситуацию, все разошлись, заявили в полиции.