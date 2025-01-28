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«Это была шутка»: стали известны подробности конфликта между подростками в Стерлитамаке

Полиция Башкирии установила личности подростков, участвовавших в потасовке.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке установлены личности участников потасовки между подростками. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, конфликт произошел из-за недопонимания.

Один из подростков в шутку стал боксировать со своим другом, но поскользнулся и упал лицом на лед. Это увидел проходящий мимо юноша и решил, что происходит драка, и бросился разнимать подростков. Пытаясь разобраться в ситуации он неаккуратно уронил свой мобильный телефон и, сильно расстроившись, стал требовать возместить ущерб. После того, как подростки объяснили ситуацию, все разошлись, заявили в полиции.

В отделении полиции юноши сказали, что друг к другу претензий не имеют.

Добавим, что по факту произошедшего следком и прокуратура начали проверку.

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