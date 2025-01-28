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Донской предприниматель похитил из бюджета 350 тысяч рублей

Ростовская область, 28 января 2025. DON24.RU. Индивидуальный предприниматель из города Шахты подозревается в хищении из государственного бюджета 350 тыс. рублей. Об этом сообщает УМВД России по городу Шахты.

Источник: Don24.ru

Полицейские выяснили, что шахтинец обратился в государственное учреждение для получения выплаты для начала предпринимательской деятельности. Он предоставил недостоверные данные о своих доходах и бизнес-план для собственного дела — открытие веб-студии. После того как заявка мужчины на открытие банковского счета была одобрена, он получил единовременную выплату из государственного бюджета. Однако шахтинец потратил деньги на личные нужды, что привело к ущербу государству в размере 350 тыс. рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области направил материалы в ГУ МВД России по Ростовской области для проведения проверки по факту повреждения культурного слоя объекта археологического наследия в результате строительных работ.