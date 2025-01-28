Донской предприниматель похитил из бюджета 350 тысяч рублей

Полицейские выяснили, что шахтинец обратился в государственное учреждение для получения выплаты для начала предпринимательской деятельности. Он предоставил недостоверные данные о своих доходах и бизнес-план для собственного дела — открытие веб-студии. После того как заявка мужчины на открытие банковского счета была одобрена, он получил единовременную выплату из государственного бюджета. Однако шахтинец потратил деньги на личные нужды, что привело к ущербу государству в размере 350 тыс. рублей.