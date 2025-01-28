Донской предприниматель похитил из бюджета 350 тысяч рублей

Полицейские выяснили, что шахтинец обратился в государственное учреждение для получения выплаты для начала предпринимательской деятельности. Он предоставил недостоверные данные о своих доходах и бизнес-план для собственного дела — открытие веб-студии. После того как заявка мужчины на открытие банковского счета была одобрена, он получил единовременную выплату из государственного бюджета. Однако шахтинец потратил деньги на личные нужды, что привело к ущербу государству в размере 350 тыс. рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области направил материалы в ГУ МВД России по Ростовской области для проведения проверки по факту повреждения культурного слоя объекта археологического наследия в результате строительных работ.