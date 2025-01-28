В Магнитогорске в бассейне банного комплекса утонул ребенок

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Известно, что 8-летний ребенок был в бане с родителями. Там он купался в бассейне, глубина которого была больше 1,5 метров. По предварительной версии, за ребенком в этот момент никто не следил. Мальчик начал тонуть, а родные подбежали к нему слишком поздно. В результате спасти жизнь, несмотря на первую помощь, не смогли. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.
После трагедии следственные органы возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сотрудники ведомства уже осмотрели место ЧП, они также проводят допросы свидетелей и работников бани. Кроме того, будет проведена судебно-медицинская экспертиза и изучена документация комплекса. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и причины трагедии.