Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Магнитогорске в бассейне банного комплекса утонул ребенок

Трагедия произошла накануне, 27 января, в банях на улице Строителей.

Источник: Life.ru

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Известно, что 8-летний ребенок был в бане с родителями. Там он купался в бассейне, глубина которого была больше 1,5 метров. По предварительной версии, за ребенком в этот момент никто не следил. Мальчик начал тонуть, а родные подбежали к нему слишком поздно. В результате спасти жизнь, несмотря на первую помощь, не смогли. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

После трагедии следственные органы возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Сотрудники ведомства уже осмотрели место ЧП, они также проводят допросы свидетелей и работников бани. Кроме того, будет проведена судебно-медицинская экспертиза и изучена документация комплекса. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и причины трагедии.

несчастный случай