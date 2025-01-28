В Магнитогорске в бассейне банного комплекса утонул ребенок

Известно, что 8-летний ребенок был в бане с родителями. Там он купался в бассейне, глубина которого была больше 1,5 метров. По предварительной версии, за ребенком в этот момент никто не следил. Мальчик начал тонуть, а родные подбежали к нему слишком поздно. В результате спасти жизнь, несмотря на первую помощь, не смогли. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.