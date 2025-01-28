Экс-сотрудник ГАИ из Башкирии выслушал приговор за гибель человека в ДТП

Трагедия произошла в июле 2024 года. На одном из перекрестков города столкнулись «Тойота Камри» и «ВАЗ-2114». В аварии сильно пострадали водитель отечественной легковушки и два его пассажира. Всех троих медики доставили в больницу, но спасти жизнь водителю не смогли.