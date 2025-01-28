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Экс-сотрудник ГАИ из Башкирии выслушал приговор за гибель человека в ДТП

В Башкирии экс-сотрудник ГАИ лишился свободы за «пьяное» ДТП с гибелью водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском бывший сотрудник Госавтоинспекции Башкирии выслушал приговор за ДТП со смертельным исходом. Экс-инспектор сел за руль своей иномарки, будучи пьяном, и врезался в другое авто, водитель которого погиб.

Трагедия произошла в июле 2024 года. На одном из перекрестков города столкнулись «Тойота Камри» и «ВАЗ-2114». В аварии сильно пострадали водитель отечественной легковушки и два его пассажира. Всех троих медики доставили в больницу, но спасти жизнь водителю не смогли.

Сначала виновник аварии пытался замести следы и попросил знакомого пересесть за руль, однако обман быстро вскрылся. Свою вину на суде мужчина так и не признал.

Как сообщает СУ СКР по Башкирии, суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде 7,5 лет в колонии-поселении. Также с него взыскано в пользу матери погибшего 1 млн рублей в качестве морального вреда.

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