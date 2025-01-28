Руководителей соццентра «Спарта» в Красноярском крае осудили за истязания пациентов

Расследование, проведённое Главным следственным управлением Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, показало, что с 2015 по 2017 год в реабилитационном центре «Спарта», расположенном в селе Талое Ирбейского района Красноярского края, происходили серьёзные нарушения прав пациентов. Центр был открыт для лечения людей, страдающих от зависимости к алкоголю и наркотикам, однако вместо помощи пациенты сталкивались с насилием и унижениями.