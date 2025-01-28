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Руководителей соццентра «Спарта» в Красноярском крае осудили за истязания пациентов

В Красноярском крае завершился суд над тремя директорами и двумя сотрудниками Центра социальной помощи «Спарта».

Источник: AP 2024

Всем пятерым предъявлены обвинения в похищении людей, незаконном удерживании их против воли и жестоком обращении с пациентами.

Расследование, проведённое Главным следственным управлением Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, показало, что с 2015 по 2017 год в реабилитационном центре «Спарта», расположенном в селе Талое Ирбейского района Красноярского края, происходили серьёзные нарушения прав пациентов. Центр был открыт для лечения людей, страдающих от зависимости к алкоголю и наркотикам, однако вместо помощи пациенты сталкивались с насилием и унижениями.

Сотрудники центра избивали пациентов, морили голодом, лишали сна и даже обливали ледяной водой, в том числе зимой. Всё это происходило для того, чтобы люди не могли покинуть заведение самостоятельно. За курс реабилитации взималась плата от 5 до 20 тысяч рублей.

Всего жертвами противоправных действий стали 20 человек, среди которых была несовершеннолетняя девушка.

Суд признал всех обвиняемых виновными по статьям 117 («Истязание»), 127 («Незаконное лишение свободы») и 126 («Похищение человека») Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приговором суда директору назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двум его заместителям — 7 лет лишения свободы в колонии строго режима и 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, двум консультантам — 6 лет в колонии общего режима и 7 лет в колонии строгого режима.

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